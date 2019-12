Cadre de Vie : Signature du contrat de construction de 09 marchés urbains dans la ville de Cotonou par le Ministre José TONATO Pour cette 1ère phase, ce sont 09 marchés qui sont concernés. Des sites de logements seront aménagés de sorte qu'il n'y ait pas d'arrêt d'activités pendant la construction des marchés. Ces 09 marchés vont coûter plus de 32 milliards de FCFA. Il faut rappeler que les 09 marchés urbains du lot 1 seront réalisés à Pk3, Tokplegbe, Aïdjèdo, Gbegamey, Menontin, Wologuèdè, Cadjèhoun, Midombo et Sainte Trinité. Il sera aussi procédé à l'attribution de deux autres lots d'un total de 11 marchés à des entreprises avant la fin de cette année 2019. Ce qui donnera un total de 20 marchés à réaliser pour le bonheur du peuple béninois. Comptes rendus 28 nov. 2019

Le Ministre du Cadre de Vie et du Développement Durable, Monsieur José TONATO, a procédé à la signature du contrat pour la construction de 09 marchés urbains dans la ville de Cotonou avec l'entreprise ITB dans la matinée du jeudi 28 novembre 2019. Cette cérémonie a eu lieu à la salle de conférence du Ministère du Cadre de Vie en présence du Préfet du département du Littoral, du Maire de Cotonou, des membres du cabinet du ministre et des autorités de l'Agence du Cadre de Vie et du Développement du Territoire.

Prenant la parole, le Maire de Cotonou, Monsieur Isidore GNONLONFOUN, a dit apprécier à sa juste valeur la courtoisie du ministre, parce que la ville de Cotonou a été toujours associée aux différentes étapes, aux différents processus pour la réalisation des différents projets relatifs aux marchés dans la ville.

Pour le Préfet du département du Littoral, Monsieur Jean-Claude CODJIA, cette cérémonie est la preuve que le Président Patrice TALON et son Gouvernement savent tenir leurs engagements. Il a promis prendre toutes les dispositions pour que les travaux s’exécutent dans les normes prévues par les textes. L'accompagnement des élus locaux ne fera pas défaut pour que Cotonou ait ses marchés à t-il conclut.

Le Directeur de la succursale de l'entreprise ITB à Cotonou, Monsieur Joseph CHAGOURY, a, quant à lui, signifié l’intérêt que revêt pour son entreprise ce projet de construction de marchés. Il a fait savoir au Ministre José TONATO qu'il peut compter sur lui pour la livraison à bonne date des marchés urbains avec une qualité de travaux conformes aux normes internationales.

Sous nos yeux, la vitrine du Bénin se transforme a indiqué le Ministre José Tonato. La concentration des projets du PAG à Cotonou n'est plus à démontrer. Il s'est dit conscient que la ville, ce n'est pas seulement les infrastructures, mais c'est aussi le développement d'activités économiques et le développement durable qui se traduit par le développement de l'économie locale. Le réseau des marchés urbains dans Cotonou, dans les villes secondaires et le réseau des marchés régionaux portent le développement de notre pays. Voilà pourquoi pour lui, rénover ces infrastructures est une action de développement, un levier pour accompagner le succès des infrastructures qui sont mises en place.

Pour cette 1ère phase, ce sont 09 marchés qui sont concernés. Des sites de logements seront aménagés de sorte qu'il n'y ait pas d'arrêt d'activités pendant la construction des marchés. Il s'est dit très confiant en regardant les références de l'entreprise adjudicatrice. Ces 09 marchés vont coûter plus de 32 milliards de FCFA.



Il faut rappeler que les 09 marchés urbains du lot 1 seront réalisés à Pk3, Tokplegbe, Aïdjèdo, Gbegamey, Menontin, Wologuèdè, Cadjèhoun, Midombo et Sainte Trinité.

Il sera aussi procédé à l'attribution de deux autres lots d'un total de 11 marchés à des entreprises avant la fin de cette année 2019. Ce qui donnera un total de 20 marchés à réaliser pour le bonheur du peuple béninois.

