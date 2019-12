Signature de la Convention sur l'assistance administrative en matière fiscale par le M.E.F. Romuald WADAGNI C’est en marge de la 12ème réunion plénière marquant le 10ème anniversaire du Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales de l’Organisation de Coopération et de Développement Economique (OCDE) représenté par son Secretaire général Adjoint Monsieur Ludger Schuknecht, que le Ministre de l’Economie et des Finances du Bénin, Monsieur Romuald WADAGNI a procédé, en tant qu’autorité compétente en la matière, à la signature de la Convention multilatérale sur l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale (MAC), ce mercredi 27 novembre 2019 à Paris. Comptes rendus 27 nov. 2019

La Convention multilatérale sur l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale est un instrument de coopération qui offre trois principales formes d’assistance fiscale à savoir :

· l’échange de renseignements, y compris les contrôles fiscaux simultanés et la participation à des contrôles fiscaux menés à l’étranger ;

· l’assistance au recouvrement des créances fiscales à l’étranger ;

· et la notification de documents, en facilitant une meilleure mise en œuvre des législations fiscales internes, tout en préservant les droits fondamentaux des contribuables.

La signature du MAC fait partie de la stratégie globale de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales au plan international mise en place depuis 2016. C’est ainsi que le Bénin a successivement adhéré au Cadre Inclusif de lutte contre le BEPS (érosion de la base d’imposition et transfert de bénéfice), l’Initiative Inspecteurs des Impôts Sans Frontières (IISF) et le Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales le 12 mai 2017. Cette dernière vient confirmer l’engagement de notre pays à mettre en œuvre les normes relatives à l’échange de renseignements et la transparence fiscale. Le Bénin devient ainsi le 17ème pays africain et le 135ème au plan mondial à signer ladite Convention.





La signature de la MAC permettra au Bénin de faire progresser son programme de transparence fiscale et d’activer un réseau d’échange d’informations avec les 134 autres pays signataires, d’améliorer les contrôles fiscaux des multinationales et de lutter contre la fraude fiscale transfrontalière.

Ainsi, avec le Forum mondial, le Bénin réussit progressivement à mettre en place un cadre normatif et organisationnel adéquat pour faire de l’échange de renseignements, un levier de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales internationales.