Sommet compact with Africa à Berlin : Le ministre WADAGNI conclut des investissements pour le Bénin

En marge de l’édition 2019, du sommet du G20 compact with africa, le Ministre de l’économie et des finances, Monsieur Romuald WADAGNI s’est entretenu avec une délégation de la Banque KFW-IPEX. Cette séance de travail a été l'occasion de faire le point de la coopération et des dossiers de financements en cours entre la banque et la République du Bénin.