Promotion du Consommons Béninois : L'ANPME prime les lauréats du Concours d'Écriture "Plume Pro PME" Première Edition Comptes rendus 08 nov. 2020 à 15:43

Bénin Royal Hôtel de Cotonou a été le cadre choisi par l'Agence Nationale des Petites et Moyennes Entreprises pour abriter dans la soirée du vendredi 06 novembre 2020, la cérémonie de remise de prix aux lauréats du Concours d'Écriture pour la valorisation des produits, services, lieux, rythmes, patrimoines culturels qui servent de support aux micros, petites et moyennes entreprises, dénommé "Plume Pro PME". Cette cérémonie a connu la présence du Secrétaire Général du Ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi, représentant le Ministre.

À travers ce concours, le Directeur Général de l'ANPME, Monsieur Alexandre HOUEDJOKLOUNON, voudrait miser sur les ambassadeurs culturels pour porter le patrimoine béninois.

Pour le Secrétaire Général du Ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi, Monsieur César AKLOSSOU, « Cette soirée vise à célébrer le génie créatif de nos frères et sœurs écrivains béninois dont l’esprit d’initiative contribue à la valorisation des produits locaux ». Elle contribue à renforcer les efforts quotidiens déployés par le gouvernement pour stimuler la consommation des produits de nos entreprises face à la rude concurrence et à l'esprit du consommateur béninois. Associer l'écriture à la promotion du consommons béninois a été une belle expérience.

Tout le processus qui a conduit aux choix des lauréats a été rédigé et suivi par Maître Landry Fridaous AHITCHEME, Huissier de justice près la cour d'appel de Cotonou.

La grille d’évaluation ayant conduit à la sélection des meilleures œuvres a été présenté par le Président du Jury, Monsieur Habib DAKPOGAN.

Ainsi, des 43 œuvres reçues par le jury, après délibération, la liste des 03 lauréats a été dévoilée. Nous avons :

- 1er Prix "Plume d’Or Pro PME" : OREKAN Angelo F. Nouésèdo ;

- 2ème Prix "Plume d’Argent Pro PME": HOUNDJO Codjo Florent ;

- 3ème Prix "Plume de Bronze Pro PME" : ALI OUOROU Aboudou-Nasser.

Chaque Lauréat est réparti avec un panier de produits béninois, un trophée, un ordinateur portable pour le 1er prix, et un chèque de 500.000 FCFA pour les 1ers et 2ème prix, et 300.000 FCFA pour le 3ème prix.