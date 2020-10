Digitalisation de l'orientation Post-Bac : la plate-forme www.apresmonbac.bj lancée Comptes rendus Aujourd'hui à 18:35

Le vendredi 16 octobre 2020, la Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, Madame Eléonore YAYI LADEKAN, a lancé officiellement la plate-forme www.apresmonbac.bj , en présence de sa collègue du Numérique et de la Digitalisation, Madame Aurélie ADAM SOULE ZOUMAROU.

Après la plate-forme e-resultats.bj , qui était consacrée en partie aux résultats d'admissibilités et d'admissions des candidats au baccalauréat 2020 dans les meilleurs délais, la plate-forme www.apresmonbac.bj vient à point nommé au nombre des plateformes de digitalisation dans le secteur de l'enseignement supérieur selon la Ministre Eléonore YAYI LADEKAN.

Après le Bac, << On ne vient pas à l'université n'importe comment. Il faut s'inscrire. Avant de s'inscrire, il faut faire son choix >> a-t-elle dit. L'objectif de ce site est de permettre aux nouveaux bacheliers de compléter l'étape de choix des formations dans les institutions publiques d'enseignement supérieur au Bénin.

Aux dires, de la ministre du Numérique et de la Digitalisation, Madame Aurélie ADAM SOULE ZOUMAROU, cette plate-forme va au-delà de l'aspect de l’inscription quant aux choix des filières avec les bacheliers. Elle a donné quelques précisions sur les modalités pratiques d’inscriptions et le support en ligne.



Concernant l'adresse e-mail, il est demandé au nouveau bachelier d'introduire une adresse e-mail valide. Cette derniers est importante puisqu'elle sera utilisée pour inter-agir avec lui.



La 2ème précision porte sur une innovation, l'existence d'un support en ligne. Les équipes des deux ministères ont mis sur pied un groupe de travail qui veillera à répondre aux questionnements et aux difficultés rencontrées par les nouveaux bacheliers à l'étape du choix de la filière.

Il faut rappeler que cette plate-forme permet au nouveaux bacheliers de pouvoir modifier ou confirmer leurs choix de filières opérés lors du dépôt des dossiers pour le BAC et est ouverte pour les nouveaux bacheliers jusqu'au vendredi 23 octobre 2020.

Rendez vous donc sur le site : https://www.apresmonbac.bj/ muni de votre numéro de table à l'examen du BAC et d'une adresse mail valide pour vous inscrire et accéder au portail d’orientation post-bac de l'enseignement supérieur au Bénin.