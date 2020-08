Appui au secteur des média au Bénin : L’Ambassadeur des États-Unis en discute avec le Ministre de la Communication Comptes rendus Aujourd'hui à 20:15

L’Ambassadeur des Etats-Unis près le Bénin était au Cabinet du Ministre de la communication et de la Poste. Reçue en audience le mardi 05 août 2020 par Alain OROUNLA, madame Patricia MAHONEY a abordé avec le ministre de la communication des questions touchant au secteur des médias et l’appui que les États-Unis pourraient apporter pour un rayonnement de la presse béninoise.

Au terme de l’audience, S.E.M. Patricia MAHONEY a exprimé sa satisfaction au regard du contenu des échanges avec le Ministre de la communication. Elle a, notamment, salué les efforts inlassables du ministre pour un monde des médias plus professionnel, tourné vers le PROGRÈS. Des efforts que les États-Unis entendent accompagner dans le cadre de la coopération bilatérale entre les USA et le Bénin.

« Je suis très heureuse de rencontrer le ministre de la communication et d’apprendre de ses efforts pour promouvoir les médias au Bénin. Nous avons discuté des domaines dans lesquels nous pouvons collaborer », a laissé entendre l’Ambassadeur Patricia MAHONEY. De façon concrète, les États-Unis comptent aider la presse béninoise en termes de formation. « Nous avons discuté des possibilités de formations pour les journalistes avec les programmes que nous avons à l’ambassade des États-Unis », a dévoilé l'hôte du ministre OROUNLA.

Tout en encourageant les efforts du Bénin pour un monde des médias plus libre, plus dynamique et plus autonome, elle a souhaité que la collaboration entre les deux pays sur la question soit davantage renforcée. « Nous continuerons à chercher les opportunités de travailler ensemble parce que la liberté de la presse et des médias est l’une des bases très importantes de démocratie. Le Bénin et les États-Unis devront travailler ensemble sur la question » a-t-elle affirmé.

Pour sa part, le Ministre Alain OROUNLA a salué cette attention particulière que les États-Unis accordent au développement des médias au Bénin, qui est une priorité du Programme d'Actions du Gouvernement (PAG). « Ce fut un honneur de recevoir madame l’Ambassadeur à sa demande. Ce qui témoigne de l’intérêt porté par le gouvernement des États-Unis à travers son Ambassade, au Programme d’Actions du Gouvernement notamment en matière de presse et de médias. Au cours de l’entretien qui fut convivial et qui a duré, nous avons passé en revue, ce que le PAG prévoit pour les professionnels des médias et ce que le gouvernement des États-Unis propose comme accompagnement », a affirmé le Ministre Alain OROUNLA.

En termes de retombées à l’issue de l’audience, le Ministre a annoncé la formation prochaine de journalistes béninois à travers des programmes portés par l’Ambassade américaine. « Il y a un programme important destiné aux journalistes et qui est pour l’instant suspendu pour cause de Covid-19. J’ai obtenu de madame l’Ambassadeur, que ces différents programmes avec de multiples intérêts soient tout au moins déroulés pour ce qui peut l’être, notamment le volet formation par visioconférence et peut-être bien des séjours de formation, aux États-Unis », a conclu le ministre.