Riposte Coronavirus - MERCI aux professionnels de la santé

Depuis le 16 mars 2020, le Bénin est impacté par la pandémie du CORONAVIRUS (Covid-19).

Au front et en première ligne de la riposte au Bénin contre ce mal pernicieux, se trouvent les professionnels de santé.

Qu’ils soient médecins, urgentistes, ambulanciers, laborantins, psychologues, hygiénistes, infirmiers, aides-soignants, pharmaciens, biologistes, auxiliaires …, les professionnels de santé au Bénin s’investissent entièrement dans la riposte contre la Covid-19 au Bénin.Ils sont aussi bien en amont pour l’écoute, la sensibilisation des populations, les tests de dépistage, qu'en aval dans la prise en charge, les soins et le traitement des malades.

Malgré leur forte exposition à la pandémie, les professionnels de santé au Bénin ne ménagent aucun effort, de jour comme de nuit, et ceci sur l'ensemble du territoire national pour contenir et aider à la réduction de la propagation du Coronavirus (Covid-19).

Le gouvernement et l’ensemble du peuple béninois leurs témoignent une profonde reconnaissance et les encouragent davantage à maintenir ce niveau d’implication et d'engagement très apprécié.

La lutte contre la Covid-19 est une cause commune, aucun acteur n’est de trop.

Ensemble, œuvrons pour dire STOP et réduire la propagation du Coronavirus (Covid-19) au Bénin.

Respectons les consignes officielles.

