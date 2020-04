CORONAVIRUS - Quelques cas pratiques de situation de port du masque Comptes rendus Aujourd'hui à 11:08

Depuis le 8 avril 2020 au Bénin, le port de masque est obligatoire au sein du cordon sanitaire composé de Cotonou, Abomey-Calavi, Allada, Ouidah, Tori-Bossito, Kpomassè,Toffo, Zè, Sô-Ava, Aguégués, Sèmè-Podji, Porto-Novo, Akpro-Missérété, Adjara, et Atchoukpa ( dans la commune de avrankou). Il est également fortement recommandé en dehors du cordon.

Que ce soit à la maison, en voiture, à moto, dans le quartier, au marché, au bureau ou à tout autre endroit où vous vous trouvez, ayez votre bavette de protection, ne sortez plus sans votre masque.

Tenez-vous à bonne distance (au moins 1m) des autres et lavez-vous régulièrement les mains à l’eau et au savon pour vous protéger et protéger les autres contre le Coronavirus (Covid-19).



Vous pouvez télécharger tous les visuels de sensibilisation et d'information sur le lien : https://www.gouv.bj/coronavirus/visuels/

N'oubliez pas de télécharger ci dessous, la version PDF pour impression des visuels de cas pratique du port de masque pour se protéger contre le coronavirus (Covid-19)